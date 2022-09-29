В Украине ликвидирован российский майор, - офицер ВСУ Штефан
Во время войны России против Украины ликвидировали майора российской армии Магомеда Курбанова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Майор Курбанов Магомед успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул военный.
- 28 сентября он писал, что на войне против Украины ликвидировали двух капитанов и старших летенантов, майора и лейтенанта российской армии.
- Также Анатолий Штефан рассказал, что украинские военные в ночь на 28 сентября нанесли удар по российскому командному пункту и уничтожили 12 захватчиков .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.85
Покупка 40.85Продажа 41.76
-
EUR
Покупка 39.05Продажа 40.2
- Актуальное
- Важное