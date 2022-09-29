Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Майор Курбанов Магомед успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул военный.

28 сентября он писал, что на войне против Украины ликвидировали двух капитанов и старших летенантов, майора и лейтенанта российской армии.

Также Анатолий Штефан рассказал, что украинские военные в ночь на 28 сентября нанесли удар по российскому командному пункту и уничтожили 12 захватчиков .

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