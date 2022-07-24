В Украине ликвидирован российский командир инженерно-саперной роты, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали российского командира инженерно-саперной роты лейтенанта Александра Боровского
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"И снова недобитки Костромского... Командир инженерно-саперной роты лейтенант Боровский Александр совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.
- 23 июля во временно оккупированном Лисичанске ликвидировали 50 российских захватчиков из 2-го армейского корпуса.
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