Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .

"И снова недобитки Костромского... Командир инженерно-саперной роты лейтенант Боровский Александр совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.

23 июля во временно оккупированном Лисичанске ликвидировали 50 российских захватчиков из 2-го армейского корпуса.

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