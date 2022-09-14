В Украине ликвидирован майор российской полиции, - офицер ВСУ Штефан
В ходе войны России против Украины ликвидировали майора российской полиции Сергея Усачева
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Майор-полицей Сергей Усачев сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул украинский военный.
- 14 сентября Анатолий Штефан также сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали двух лейтенантов и одного старшего лейтенанта российской армии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.68
-
EUR
Покупка 39.66Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное