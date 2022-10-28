В Украине ликвидировали заместителя начальника штаба ЧВК Вагнера
Бойцы спецподразделения "Хорт" ликвидировали заместителя начальника штаба ЧВК Вагнера
Об этом сообщили на faсebook-странице подразделения специального назначения "Хорт".
"При выполнении боевого задания бойцы нашего спецподразделения в ближнем бою столкнулись с группой боевиков печально известной пригожинской ЧВК Вагнера.
Боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди двухсотых вагнеровцев был идентифицирован заместитель начальника штаба", – говорится в сообщении.
Как добавили военные, бойцам также удалось затрофеить оружие ликвидированного оккупанта – АК-12. Этот автомат был принят на вооружение русской армии 2018 года.
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