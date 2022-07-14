Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграмме .

"Заместитель командира 106 Тульской воздушно-десантной дивизии по вооружению полковник Максим Кудрин совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.

24 июня Анатолий Штефан сообщил об уничтожении командира взвода русской армии Ильи Мазаева (Мазая).

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