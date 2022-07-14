В Украине ликвидировали заместителя командира дивизии российских десантников Кудрина
На войне РФ против Украины ликвидировали заместителя командира 106-го Тульской воздушно-десантной дивизии Максима Кудрина
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграмме .
"Заместитель командира 106 Тульской воздушно-десантной дивизии по вооружению полковник Максим Кудрин совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.
- 24 июня Анатолий Штефан сообщил об уничтожении командира взвода русской армии Ильи Мазаева (Мазая).
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