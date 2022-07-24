В Украине ликвидировали заместителя командира авиадивизии россиян, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали заместителя командира смешанной дивизии оккупантов полковника Анатолия Стасюкевича
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.
"Первый заместитель командира первой смешанной авиационной дивизии полковник Анатолий Стасюкевич совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.
- 24 июля стало известно, что на войне РФ против Украины был ликвидирован российский командир инженерно-саперной роты лейтенанта Александр Боровский.
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