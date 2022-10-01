Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Гилемханов Илдар "Самурай", бывший сотрудник ФСБ, участвовал в боевых действиях: Чечня (1995, 2001); Сирия (2017, 2018); Ливия (2019, 2020); Украина (2014, 2016). в составе группы ЧВК Вагнера успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.

30 сентября Анатолий Штефан написал, что на войне России против Украины был ликвидирован старший лейтенант российской армии Илья Ермаков.

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