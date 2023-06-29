В Украине ликвидировали Укроборонпром. Создана новая структура

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram .

По его словам, превращение госконцерна в акционерное общество – только первый шаг.

"Следующий шаг - перевод штата, передача имущества и последующие трансформационные процессы. Далее - формирование Наблюдательного совета в соответствии со стандартами OECD", - написал чиновник.

Известно, что новое акционерное общество будет полностью принадлежать государству . Трансформация Укроборонпрома должна открыть путь к трансферу новейших технологий, созданию совместных предприятий с иностранными партнерами, привлечению инвестиций, а также углубленному государственно-частному партнерству.

Также это должно повысить общую эффективность государственного сектора ОПК Украины, имеющего особое значение во время войны с российскими оккупантами.