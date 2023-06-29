В Украине ликвидировали Укроборонпром. Создана новая структура
В Украине официально приостановлена деятельность государственного концерна "Укроборонпром". В то же время создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность"
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram .
По его словам, превращение госконцерна в акционерное общество – только первый шаг.
"Следующий шаг - перевод штата, передача имущества и последующие трансформационные процессы. Далее - формирование Наблюдательного совета в соответствии со стандартами OECD", - написал чиновник.
Известно, что новое акционерное общество будет полностью принадлежать государству . Трансформация Укроборонпрома должна открыть путь к трансферу новейших технологий, созданию совместных предприятий с иностранными партнерами, привлечению инвестиций, а также углубленному государственно-частному партнерству.
Также это должно повысить общую эффективность государственного сектора ОПК Украины, имеющего особое значение во время войны с российскими оккупантами.
- 27 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. Тогда Камышин, комментируя его отставку, отметил, что впереди Укроборонпром ждут "железные изменения и существенное усиление".
- Новым главой концернастал 31-летний Герман Сметанин. Он родом из Харькова и получил специальность инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств.
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