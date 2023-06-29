Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика В Украине ликвидировали Укроборонпром. Создана новая структура

В Украине ликвидировали Укроборонпром. Создана новая структура

29 июня, 2023 четверг
12:57
Экономика

В Украине официально приостановлена деятельность государственного концерна "Укроборонпром". В то же время создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность"

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram .

По его словам, превращение госконцерна в акционерное общество – только первый шаг.

"Следующий шаг - перевод штата, передача имущества и последующие трансформационные процессы. Далее - формирование Наблюдательного совета в соответствии со стандартами OECD", - написал чиновник.

Известно, что новое акционерное общество будет полностью принадлежать государству . Трансформация Укроборонпрома должна открыть путь к трансферу новейших технологий, созданию совместных предприятий с иностранными партнерами, привлечению инвестиций, а также углубленному государственно-частному партнерству.

Также это должно повысить общую эффективность государственного сектора ОПК Украины, имеющего особое значение во время войны с российскими оккупантами.

  • 27 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. Тогда Камышин, комментируя его отставку, отметил, что впереди Укроборонпром ждут "железные изменения и существенное усиление".
  • Новым главой концернастал 31-летний Герман Сметанин. Он родом из Харькова и получил специальность инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств.
Новости
Украина
Читайте также:
переможні новини
Автор Зиновия Воронович
27 июня, 2023 вторник
Победные новости 489-го дня войны: ВСУ прорвали оборону в Бахмутском районе, враг свозит раненых в детсады и школы
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
28 июня, 2023 среда
В случае подрыва россиянами ЗАЭС эвакуация коснется нескольких областей, - Лубинец
Карта бойових дій-2706
28 июня, 2023 среда
Оккупанты пытаются использовать путь через Армянск, но он слишком близок к позициям ВСУ, - Гуменюк
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.75
    Покупка 36.75
    Продажа 37.48
  • EUR
    Покупка 40.34
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
29 июня
12:58
Верховная Рада расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации
12:39
Михаил Саакашвили
ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили против Украины о лишении гражданства
12:38
После убийства подростков в Бердянске оккупанты усилили давление на детей в Запорожье, - Федоров
12:22
"Не имеем права вернуться в "Украину 1.0": в Нафтогазе назвали основу послевоенного восстановления
12:12
Новый сезон "Ведьмака" уже на Netflix. Какие еще новинки ожидаются
12:08
OPINION
Зеленский хочет запретить украинский язык в кинопрокате?
12:00
Еврокомиссар заявил о проблемах со сбором доказательств причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС
11:54
Гуменюк: повреждение Чонгарского моста — предпосылка для приближения позитивных новостей
11:45
Маркетинг-директор FILM.UA рассказала об актуальных трендах украинской аудиовизуальной индустрии
11:27
Из-за непогоды без света остались 90 населенных пунктов в трех областях Украины: ситуация в энергосистеме
11:16
Четверо украинских писателей попали в длинный список премии Angelus-2023
11:12
В Мелитополе раздались взрывы: есть попадания по военной базе россиян и депо, - Федоров
11:05
Укрпочта
Укрпочта с 1 июля меняет график работы отделений и будет работать в выходные
10:55
Обзор
Путину сложно наказать союзников Пригожина, в Беларуси зафиксировали вероятное месторасположение вагнеровцев. Акценты мировых СМИ 29 июня
10:52
Эксклюзив
Авторитет Путина в армии РФ приближается к нулю, - эксперт по национальной безопасности Варченко
10:50
Армия РФ за сутки атаковала 9 областей Украины: 7 погибших, 6 раненых. Ситуация в регионах
10:45
Россияне вывели в Черное море носитель "калибров"
10:40
Корректировал новый удар по аэродромам в Кировоградской области: СБУ задержала российского приспешника
10:33
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 29 июня: что с ценами в банках и обменниках
10:26
Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху объяснил, почему не предоставит Украине "Железный купол" для защиты неба
10:18
Perseverance
Марсоход NASA установил новый рекорд по производству кислорода на Красной планете
10:13
Начаты масштабные учения на случай возможного теракта на ЗАЭС: задействованы экстренные службы в 4 областях
10:13
Опрос: 78% украинцев имеют родных или друзей, раненых или погибших во время полномасштабной войны
10:04
OPINION
Не искать "большую Украину"
09:58
Обновлено
СБУ задержала агента РФ, скорректировавшего ракетный удар по Краматорску 27 июня
09:52
Потеря самолета Ил-22M подорвет способность командиров РФ координировать военных в периоды интенсивных операций, - разведка Британии
09:34
Утром враг обстрелял Херсонщину, погибла женщина
09:26
На Бахмутском направлении ВСУ перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, на Бердянском – продвижение на 1300 м
09:17
Эксклюзив
В Херсонском облсовете рассказали, как пострадавшим от последствий подрыва Каховской ГЭС получить помощь
09:12
Глава МИД Дании заявил, что ЕС не должен снижать планку для членства Украины
08:53
Руководителей военкоматов проверят на добродетель и эффективность, создана рабочая группа, - замминистра обороны Павлюк
08:41
Впервые в истории страны: Индия подарила военный корабль Вьетнаму
08:36
Эксклюзив
"Четкий сигнал о членстве Украины или глобальном соглашении": дипломат Ельченко рассказал об ожиданиях от саммита НАТО
08:11
Инфографика
Украинские воины за сутки уничтожили 680 россиян, самолет и 14 беспилотников
08:07
Мятеж Пригожина ослабил Путина, - Шольц
08:05
Венгрия
Недопустимая геополитическая игра Украиной и украинцами
08:05
OPINION
Почему не сидит Галущенко?
07:48
Умер последний свидетель конечных дней Гитлера
07:29
Госдеп США поддержал продажу Норвегии планирующих бомб и оборудования на $293 млн
07:25
Обновлено
Ракетный удар РФ по Краматорску: количество погибших возросло до 12, аварийно-спасательные работы завершены
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV