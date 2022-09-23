В Украине ликвидировали трех российских старших лейтенантов, - офицер ВСУ Штефан
На войне против Украины уничтожили старших лейтенантов армии РФ Константина Мокрушина, Игоря Бойчука и Даяна Пиргалина
Об этом сообщил Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"Старший лейтенант Мокрушин Константин, старший лейтенант Игорь Бойчук, старший лейтенант Пиргалин Даян успешно провели операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.
- 22 сентября на войне России против Украины ликвидировали казака из российского города Воронеж Евгения Свиридова.
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