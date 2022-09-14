В Украине ликвидировали трех российских лейтенантов, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали двух лейтенантов и одного старшего лейтенанта российской армии
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
Среди ликвидированных оккупантов – старшие лейтенанты Александр Киданов и Владимир Потапов. Также на войне РФ против Украины погиб российский лейтенант Игнатий Серебров.
- 13 сентября Анатолий Штефан сообщил, что под Изюмом ликвидировали командира 137-го парашютно-десантного полка подполковника российской армии Павла Кривова.
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