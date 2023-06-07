В Украине ликвидировали сына экс-депутата госдумы РФ и чеченского полевого командира Ямадаева
В Украине ликвидировали Сайда-Хусейна Ямадаева - завербованного в ПВК Вагнера сына экс-депутата госдумы РФ и чеченского полевого командира, признанного героем России
Об этом пишет Кавказ.Реалии , информацию о похоронах военного подтверждают собственные источники издания.
Сообщается, что Ямадаев погиб в апреле в Бахмуте.
По данным издания, преступник завербовался в НДП Вагнера в колонии в Ульяновской области РФ, на фронт прибыл в начале года.
Он был осужден в 2016 году Одинцовским райсудом Московской области на десять лет лишения свободы в колонии строгого режима по нескольким статьям: причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, угон автомобиля, насилие в отношении представителя власти, разбой в особо крупном размере и угон.
"Раньше, находясь в колонии, Ямадаев записал видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину, с просьбой обратить внимание на "произвол" в исправительном учреждении, где, по его словам, заключенных "унижают и ограничивают". Он показал шрамы на руках, сказав, что нанес себе повреждение, как следует из его слов – в знак протеста против избиения его друзей", - рассказывает издание.
- В ночь с 4 на 5 июня была убита старшая оперативная группировка "Белгород", полковник гвардии Андрей Стесев.
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