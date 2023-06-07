Об этом пишет Кавказ.Реалии , информацию о похоронах военного подтверждают собственные источники издания.

Сообщается, что Ямадаев погиб в апреле в Бахмуте.

По данным издания, преступник завербовался в НДП Вагнера в колонии в Ульяновской области РФ, на фронт прибыл в начале года.

Он был осужден в 2016 году Одинцовским райсудом Московской области на десять лет лишения свободы в колонии строгого режима по нескольким статьям: причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, угон автомобиля, насилие в отношении представителя власти, разбой в особо крупном размере и угон.

"Раньше, находясь в колонии, Ямадаев записал видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину, с просьбой обратить внимание на "произвол" в исправительном учреждении, где, по его словам, заключенных "унижают и ограничивают". Он показал шрамы на руках, сказав, что нанес себе повреждение, как следует из его слов – в знак протеста против избиения его друзей", - рассказывает издание.