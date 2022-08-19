В Украине ликвидировали старшего офицера батареи оккупантов, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали старшего офицера батареи россиян капитана Дмитрия Грушенко
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграмме .
"Старший офицер батареи капитан Грушенко Дмитрий совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.
- 19 августа сообщили, что в Донецкой области пограничники ликвидировали двух вражеских диверсантов и ранили еще одного, когда те пытались форсировать Северский Донец.
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