Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.

"Старший лейтенант Максим Громов сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.

29 августа Анатолиц Штефан сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали российского старшего лейтенанта Георгия Султанова.

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