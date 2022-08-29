В Украине ликвидировали старшего лейтенанта армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины ликвидировали старшего лейтенанта армии РФ Максима Громова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.
"Старший лейтенант Максим Громов сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.
- 29 августа Анатолиц Штефан сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали российского старшего лейтенанта Георгия Султанова.
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