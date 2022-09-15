Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .

"Заместитель группы спецназа ГРУ старший прапорщик Кулагин Иван совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.

14 сентября Анатолий Штефан рассказал, что на войне России против Украины ликвидировали командира мотострелкового батальона 70-го мотострелкового полка РФ подполковника Дмитрия Кочеткова.

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