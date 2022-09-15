В Украине ликвидировали спецназовца ГРУ России, - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины ликвидировали заместителя командира группы спецназа ГРУ РФ прапорщика Ивана Кулагина
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"Заместитель группы спецназа ГРУ старший прапорщик Кулагин Иван совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.
- 14 сентября Анатолий Штефан рассказал, что на войне России против Украины ликвидировали командира мотострелкового батальона 70-го мотострелкового полка РФ подполковника Дмитрия Кочеткова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.88
Покупка 39.88Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 39.59Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное