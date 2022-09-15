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Главная война с Россией В Украине ликвидировали спецназовца ГРУ России, - офицер ВСУ Штефан

В Украине ликвидировали спецназовца ГРУ России, - офицер ВСУ Штефан

15 сентября, 2022 четверг
11:37
война с Россией

На войне России против Украины ликвидировали заместителя командира группы спецназа ГРУ РФ прапорщика Ивана Кулагина

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .

"Заместитель группы спецназа ГРУ старший прапорщик Кулагин Иван совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.

  • 14 сентября Анатолий Штефан рассказал, что на войне России против Украины ликвидировали командира мотострелкового батальона 70-го мотострелкового полка РФ подполковника Дмитрия Кочеткова.

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