Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .

"Боевой поп - протоиерей Евгений Козловцев (отец Евфимий) из города Курганской области успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении с одним из подразделений орков", - подчеркнул он.

25 сентября военный рассказал, что на войне РФ против Украины ликвидировали российских лейтенанта Александра Козина и капитана Виктора Соломина.

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