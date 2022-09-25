В Украине ликвидировали российского священника, - офицер ВСУ Штефан
В ходе войны РФ против Украины ликвидировали священника Евгения Козловцева (отца Евфимия) из Курганской области России
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"Боевой поп - протоиерей Евгений Козловцев (отец Евфимий) из города Курганской области успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении с одним из подразделений орков", - подчеркнул он.
- 25 сентября военный рассказал, что на войне РФ против Украины ликвидировали российских лейтенанта Александра Козина и капитана Виктора Соломина.
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