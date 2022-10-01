В Украине ликвидировали российского старшего лейтенанта, - офицер ВСУ Штефан
В ходе войны РФ против Украины ликвидировали старшего лейтенанта российской армии Виктора Юрченко
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"Лейтенант Виктор Юрченко успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул военный.
- 30 сентября офицер сообщал, что на войне РФ против Украины ликвидировали вагнеровца и сотрудника ФСБ в отставке Илдара Гилемханова.
- Также он писал, что на войне против Украины уничтожили майора российской армии Романа Скоарца.
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