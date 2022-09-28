Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Старший лейтенант Артем Иванов успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.

27 сентября офицер сообщил, что на войне против Украины были ликвидированы полковник и три лейтенанта из РФ.

Также был ликвидирован командир мотострелкового батальона подполковник армии РФ Артем Колобов.

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