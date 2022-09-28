В Украине ликвидировали российского старшего лейтенанта, - офицер ВСУ Штефан
В ходе войны РФ против Украины ликвидировали старшего лейтенанта российской армии Артема Иванова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Старший лейтенант Артем Иванов успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.
- 27 сентября офицер сообщил, что на войне против Украины были ликвидированы полковник и три лейтенанта из РФ.
- Также был ликвидирован командир мотострелкового батальона подполковник армии РФ Артем Колобов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.74
Покупка 40.74Продажа 41.72
-
EUR
Покупка 39.19Продажа 40.38
- Актуальное
- Важное