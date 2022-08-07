Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме.

"Подполковник Виталий Цикул (90-я танковая дивизия) совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - отметил военный.

7 августа стало известно, что в Донецкой области ВМС ВСУ уничтожили до 15 россиян и их склад с боеприпасами и ударили артиллерией по оккупантам.

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