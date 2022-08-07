В Украине ликвидировали российского подполковника-танкиста, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали подполковника российской 90-й танковой дивизии Виталия Цикула
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме.
"Подполковник Виталий Цикул (90-я танковая дивизия) совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - отметил военный.
- 7 августа стало известно, что в Донецкой области ВМС ВСУ уничтожили до 15 россиян и их склад с боеприпасами и ударили артиллерией по оккупантам.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.53
-
EUR
Покупка 38.71Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное