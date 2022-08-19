В Украине ликвидировали российского подполковника полиции в отставке, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали российского подполковника полиции в отставке Марата Давлянова
Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Подполковник-мусорок в отставке Марат Давлянов решил повоевать в Украине. Но принял правильное решение и сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.
- 19 августа Анатолий Штефан сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали старшего офицера батареи россиян капитана Дмитрия Грушенко.
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