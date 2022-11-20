В Украине ликвидировали российского подполковника Никулина, - СМИ
Российские СМИ сообщают о смерти заместителя начальника штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии войск РФ Сергея Никулина. Перед гибелью в Украине он воевал в Сирии и Чечне
Об этом сообщает российское региональное издание "Псковская губерния".
Утверждается, что заместитель начальника 76-й десантно-штурмовой дивизии войск РФ Сергей Никулин воевал против Украины с начала полномасштабного вторжения.
Ранее он участвовал в боевых действиях против Сирии и Чечни.
Сообщение о ликвидации оккупанта также появилось в группе дивизии.
Никулина не стало 11 октября.
- Напомним, что по состоянию на 20 ноября в Украине ликвидировано более 84 тысяч оккупантов, за сутки ВСУ уничтожили 2 боевые машины, танк и 330 военных РФ.
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