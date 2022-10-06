Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"59-летнему подполковнику Фомичову Александру не сиделось спокойно на пенсии, и он уехал в Украину. За три дня успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул военный.

5 октября он писал, что на войне против Украины был ликвидирован капитан русской армии Руслан Бевзенко.

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