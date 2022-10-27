В Украине ликвидировали российского пилота первого класса, - офицер ВСУ Штефан
На военном аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму уничтожили пилота первого класса русской армии
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграмме.
"Летчик первого класса Роман Анатольевич успешно демобилизован в Бельбеке", - заметил он.
Анатолий Штефан добавил, что российские пропагандисты сначала заявляли, что пилот катапультировался и выжил.
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20 октября военный писал, что на войне против Украины ликвидировали российского пилота первого звена на вертолете Ка-52 Павла Хребта.
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