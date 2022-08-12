В Украине ликвидировали российского майора спецназа ГРУ, - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины ликвидировали майора спецназа ГРУ РФ Павла Штепу
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Майор спецназа ГРУ Павел Штепа сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.
- 9 августа стало известно, что в Украине был ликвидирован военный летчик майора Аскара Робортдинова.
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