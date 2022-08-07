В Украине ликвидировали российского майора полиции в запасе, - офицер ВСУ Штефан
На войне в Украине ликвидировали майора полиции РФ в запасе "добровольца" Александра Ангулова
Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Мусарскому майору запаса Александру Ангулову не сиделось спокойно на пенсии. Решил добровольцем уехать в Украину, где успешно был официально денацифицирован и демилитаризован", - подчеркнул он.
- 6 августа стало известно, что на войне РФ против Украины ликвидировали заместителя атамана Новороссийского районного казачьего общества Николая Аристова.
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