Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Мусарскому майору запаса Александру Ангулову не сиделось спокойно на пенсии. Решил добровольцем уехать в Украину, где успешно был официально денацифицирован и демилитаризован", - подчеркнул он.

6 августа стало известно, что на войне РФ против Украины ликвидировали заместителя атамана Новороссийского районного казачьего общества Николая Аристова.

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