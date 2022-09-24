Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Лейтенант Бондаренко Артем успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.

23 сентября Анатолий Штефан рассказал, что на войне против Украины уничтожили старших лейтенантов армии РФ Константина Мокрушина, Игоря Бойчука и Даяна Пиргалина.

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