В Украине ликвидировали российского лейтенанта, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали лейтенанта российской армии Артема Бондаренко
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Лейтенант Бондаренко Артем успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.
- 23 сентября Анатолий Штефан рассказал, что на войне против Украины уничтожили старших лейтенантов армии РФ Константина Мокрушина, Игоря Бойчука и Даяна Пиргалина.
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