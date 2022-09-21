Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Еремеев Алексей "Гвардия", псевдоподполковник, командир батальона орков РОА. Успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на втором направлении", — подчеркнул он.

20 сентября военный написал, что на войне России против Украины ликвидировали двух старших лейтенантов армии РФ: Нурлана Шакирова и Алексея Авдонина.

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