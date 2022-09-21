В Украине ликвидировали российского "комбата" элдеэнеровцев, - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины ликвидировали псевдополковника и так называемого командира батальона элдеэнеровцев Алексея Еремеева
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Еремеев Алексей "Гвардия", псевдоподполковник, командир батальона орков РОА. Успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на втором направлении", — подчеркнул он.
- 20 сентября военный написал, что на войне России против Украины ликвидировали двух старших лейтенантов армии РФ: Нурлана Шакирова и Алексея Авдонина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.75
Покупка 40.75Продажа 41.68
-
EUR
Покупка 40.09Продажа 41.38
- Актуальное
- Важное