Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Воронежский козяк Евгений Свиридов бросил жену и лошадь и свалил искать приключений в Украину. По традиции кизачества успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.

21 сентября офицер сообщил, что на войне России против Украины ликвидировали подполковника армии РФ Александра Аксенова.

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