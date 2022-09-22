В Украине ликвидировали российского казака, - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины ликвидировали казака из российского города Воронеж Евгения Свиридова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Воронежский козяк Евгений Свиридов бросил жену и лошадь и свалил искать приключений в Украину. По традиции кизачества успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.
- 21 сентября офицер сообщил, что на войне России против Украины ликвидировали подполковника армии РФ Александра Аксенова.
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