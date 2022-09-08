В Украине ликвидировали российских полковника, подполковника, майора и старшего лейтенанта, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали полковника, подполковника, майора российской полиции и старшего лейтенанта из города Владимир
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
Среди ликвидированных оккупантов – полковник, подполковник и майор полиции Сергей Савватиев, Илья Пяткин, Михаил Родионов и старший лейтенант Сергей Селифонов.
- 8 сентября Анатолий Штефан рассказал, что на войне России против Украины ликвидировали командира мотострелковой роты захватчиков капитана Григория Николаева (Якудзу).
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