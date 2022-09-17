Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .

В частности, на войне против Украины ликвидированы майоры Иван Матющенков и Александр Осипович, а также лейтенант Андрей Жидко и полковник Сергей Довгулин.

17 сентября Анатолий Штефан сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали двух лейтенантов и двух старших лейтенантов российской армии.

По его словам, ликвидировали российского майора Игоря Русакова и лейтенантов Улвина Дадашова и Руслана Габдулхакова.

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