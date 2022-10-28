В Украине ликвидировали российских подполковника и двух майоров запаса, - офицер ВСУ Штефан
На войне против Украины уничтожили российского подполковника Юрия Жука и майоров запаса армии РФ Вадима Седова и Андрея Слемнева
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Майору запаса Вадиму Седову не сиделось на пенсии, плохо работалось учителем в школе, повезло в Чечне, уехал в Украину и, по традиции, успешно демобилизован", - подчеркнул он.
Также военный написал о ликвидации российских майора запаса Андрея Слемнева и подполковника Юрия Жука .
- 26 октября на военном аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму уничтожен российский пилот первого класса.
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