Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Майору запаса Вадиму Седову не сиделось на пенсии, плохо работалось учителем в школе, повезло в Чечне, уехал в Украину и, по традиции, успешно демобилизован", - подчеркнул он.

Также военный написал о ликвидации российских майора запаса Андрея Слемнева и подполковника Юрия Жука .

26 октября на военном аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму уничтожен российский пилот первого класса.

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