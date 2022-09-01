Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Старший лейтенант Сергей Конофольский сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.

Также военный написал в телеграмме о ликвидации российского майора из Махачкалы Шихали Шихалиева.

1 сентября Анатолий Штефан написал, что на войне РФ против Украины ликвидировали командира российского гаубического артиллерийского дивизиона лейтенанта Надир-Шаха Акболатова.

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