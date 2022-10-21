Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Лейтенант Вячеслав Бондарев успешно демобилизован. Капитан росгвардии СОБР Суатанов Мурфаз успешно демобилизован", - отметил он.

20 октября Анатолий Штефан писал, что на войне против Украины ликвидировали российского пилота первого звена на вертолете Ка-52 Павла Хребта.