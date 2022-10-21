В Украине ликвидировали российских лейтенанта и капитана СОБРа, - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины ликвидировали лейтенанта армии РФ Вячеслава Бондарева и капитана росгвардии СОБР Мурфаза Суатанова
Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Лейтенант Вячеслав Бондарев успешно демобилизован. Капитан росгвардии СОБР Суатанов Мурфаз успешно демобилизован", - отметил он.
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20 октября Анатолий Штефан писал, что на войне против Украины ликвидировали российского пилота первого звена на вертолете Ка-52 Павла Хребта.
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