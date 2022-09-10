В Украине ликвидировали российских капитана и лейтенанта, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали капитана и лейтенанта российской армии Цирена Лубсанова и Шамиля Магомедова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.
"Капитан Лубсанов Цирен совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался. Лейтенант Магомедов Шамиль совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул военный.
- 9 сентября Анатолий Штефан рассказал, что на войне России против Украины ликвидировали российского подполковника полиции на пенсии Дениса Коростелева.
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