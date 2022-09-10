Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.

"Капитан Лубсанов Цирен совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался. Лейтенант Магомедов Шамиль совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул военный.

9 сентября Анатолий Штефан рассказал, что на войне России против Украины ликвидировали российского подполковника полиции на пенсии Дениса Коростелева.

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