В Украине ликвидировали россиян, пытавших гражданских в Буче
На войне РФ против Украины ликвидировали оккупантов из 64-й бригады, пытавших мирных жителей Бучи
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .
"Россия показала фото уничтоженных оккупантов из состава 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровска. Именно эта бригада оккупационной армии участвовала в пытках украинцев в Буче Киевской области", - подчеркнули в ведомстве.
- В июле Силы спецопераций ВСУ получили данные военных 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Уссурийске Приморского края РФ, причастных к зверствам в Буче.
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