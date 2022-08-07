Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .

"Россия показала фото уничтоженных оккупантов из состава 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровска. Именно эта бригада оккупационной армии участвовала в пытках украинцев в Буче Киевской области", - подчеркнули в ведомстве.

В июле Силы спецопераций ВСУ получили данные военных 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Уссурийске Приморского края РФ, причастных к зверствам в Буче.

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