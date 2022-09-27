В Украине ликвидировали полковника и трех лейтенантов РФ, - офицер ВСУ Штефан
В Украине ликвидировали российского полковника Андрея Брызгалина, лейтенанта Евгения Нагуськина и старших лейтенантов Ивана Колышенко и Олега Ташматова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграме.
Офицер пишет, что все четверо "успешно провели операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", а о полковнике Брызгалине добавляет, что его "прикопали, как всегда, по-тихому".
- 25 сентября Штефан сообщил, что в Украине ликвидирован российский священник .
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