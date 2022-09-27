Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграме.

Офицер пишет, что все четверо "успешно провели операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", а о полковнике Брызгалине добавляет, что его "прикопали, как всегда, по-тихому".

25 сентября Штефан сообщил, что в Украине ликвидирован российский священник .

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