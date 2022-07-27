В Украине ликвидировали подполковника росгвардии, - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины ликвидировали подполковника росгвардии Олега Вострикова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Подполковник росгвардии Олег Востриков сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – подчеркнул он.
- 24 июля Анатолий Штефан сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали заместителя командира смешанной дивизии оккупантов полковника Анатолия Стасюкевича.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.8
-
EUR
Покупка 39.09Продажа 40.2
- Актуальное
- Важное