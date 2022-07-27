Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Подполковник росгвардии Олег Востриков сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – подчеркнул он.

24 июля Анатолий Штефан сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали заместителя командира смешанной дивизии оккупантов полковника Анатолия Стасюкевича.

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