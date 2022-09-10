Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.

"Подполковнику-полицаю Коростелеву Денису не сиделось на пенсии, и по традиции совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.

9 сентября военный написал, что на войне России против Украины был ликвидирован подполковник полиции РФ на пенсии Николай Сапелкин.

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