Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .

"Подполковник Аксенов Александр успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - написал он.

21 сентября офицер написал, что на войне России против Украины был ликвидирован начальник штаба батальона российской армии капитан Евгений Орлов.