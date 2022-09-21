В Украине ликвидировали подполковника армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины ликвидировали подполковника армии РФ Александра Аксенова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"Подполковник Аксенов Александр успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - написал он.
- 21 сентября офицер написал, что на войне России против Украины был ликвидирован начальник штаба батальона российской армии капитан Евгений Орлов.
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