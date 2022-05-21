В Украине ликвидировали племянника заместителя Шойгу, - росСМИ

Об этом сообщает ингушское медиа The Magas Times в Facebook.

"Ориентировочно, тело погибшего привезут завтра, 22 мая, в родной Карабулак. На въезде в республику (Ингушетия – ред.) будет организована встреча колонны для сопровождения в родной дом", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, Хамхоев – выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Издание Фортанга со ссылкой на источник сообщает, что погибший – племянник замминистра обороны Евкурова.

Отмечается, что Хамхоев погиб в ночь на 21 мая. По словам источника, оккупант был сыном сестры Евкурова.

Юнус-Бек Евкуров с июля 2019 года занимает должность замминистра обороны РФ. До этого он в течение 12 лет возглавлял Ингушетию.