Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Предателя (пожарного, впоследствии - вертухая) Половьянова Дениса тоже рашисты не забыли. Бросили в бой, где он успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.

8 октября военный сообщил, что в ходе войны РФ против Украины был ликвидирован командир дивизиона и подполковник российской армии Алексей Кондрашов.

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