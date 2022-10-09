В Украине ликвидировали перешедшего на сторону пожарного и полицейского - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали пожарного и полицейского Дениса Половьянова, перешедшего на сторону оккупантов
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Предателя (пожарного, впоследствии - вертухая) Половьянова Дениса тоже рашисты не забыли. Бросили в бой, где он успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.
- 8 октября военный сообщил, что в ходе войны РФ против Украины был ликвидирован командир дивизиона и подполковник российской армии Алексей Кондрашов.
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