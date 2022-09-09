В Украине ликвидировали наемника из РФ, командира "дээнэровцев", - офицер ВСУ Штефан
В Украине ликвидировали российского командира 1-го армейского корпуса РФ "старшего лейтенанта" Николая Дембовича (Титана)
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"Дембович Николай (Титан) наемник из России, так называемый старший лейтенант, командир орков 1 АК РОА", - подчеркнул он.
- 8 сентября Анатолий Штефан написал, что на войне РФ против Украины были ликвидированы полковник, подполковник, майор российской полиции и старший лейтенант из города Владимир.
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