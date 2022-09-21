В Украине ликвидировали начальника штаба батальона оккупантов, - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины ликвидировали начальника штаба батальона российской армии капитана Евгения Орлова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
Начальник штаба батальона капитан Евгений Орлов успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении.
- 21 сентября он написал, что на войне России против Украины был ликвидирован псевдополковник и так называемый командир батальона элдеэнеров Алексей Еремеев.
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