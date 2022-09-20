В Украине ликвидировали майора российского спецназа и старшего лейтенанта армии РФ
На войне России против Украины ликвидировали майора российского спецназа Дмитрия Мурасова и старшего лейтенанта армии РФ Михаила Гончарова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.
"Майор спецназа Дмитрий Мурасов успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - написал Штефан. Также он прокомментировал смерть старшего лейтенанта Гончарова.
- Ранее на войне России против Украины ликвидировали старшего лейтенанта армии захватчиков.
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