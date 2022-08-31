Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Лейтенант Александр Потапов 604-го центра спецназначения "Витязь" совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.

31 августа Анатолий Штефан заявил, что на войне России против Украины был ликвидирован старший лейтенант армии РФ Даниил Конышев.

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