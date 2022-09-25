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В Украине ликвидировали лейтенанта и капитана армии РФ, - офицер ВСУ Штефан

25 сентября, 2022 воскресенье
15:18
война с Россией

В ходе войны РФ против Украины ликвидировали российских лейтенанта Александра Козина и капитана Виктора Соломина

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграме .

"Лейтенант Козин Александр успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.

Так же украинский военный прокомментировал ликвидацию российского капитана Виктора Соломина.

  • 24 сентября Анатолий Штефан написал, что во временно оккупированном Сватово в Луганской области ликвидировали начальника инженерной службы и майора российской армии Шушлюкова.
  • Также, по его словам, в Украине уничтожили вагнеровца и командира российского штурмового отряда Алексея Нагина (Терека/Черкеса).

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