В Украине ликвидировали лейтенанта и капитана армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
В ходе войны РФ против Украины ликвидировали российских лейтенанта Александра Козина и капитана Виктора Соломина
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграме .
"Лейтенант Козин Александр успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.
Так же украинский военный прокомментировал ликвидацию российского капитана Виктора Соломина.
- 24 сентября Анатолий Штефан написал, что во временно оккупированном Сватово в Луганской области ликвидировали начальника инженерной службы и майора российской армии Шушлюкова.
- Также, по его словам, в Украине уничтожили вагнеровца и командира российского штурмового отряда Алексея Нагина (Терека/Черкеса).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.9
Покупка 40.9Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное