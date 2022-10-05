Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Командир танковой роты капитан Александр Кареев успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", – лаконично отметил военный.

С начала полномасштабного вторжения в Украину по 4 октября Россия потеряла 60 800 своих солдат.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb