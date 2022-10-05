В Украине ликвидировали командира танковой роты россиян Кареева, – офицер ВСУ Штефан
Украинские воины ликвидировали российского захватчика Александра Кареева
Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Командир танковой роты капитан Александр Кареев успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", – лаконично отметил военный.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину по 4 октября Россия потеряла 60 800 своих солдат.
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