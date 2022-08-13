Об этом сообщил Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.

"Командир танковой роты старший лейтенант Иван Гурин совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризировался", - подчеркнул он.

12 августа Анатолий Штефан рассказал, что на войне России против Украины ликвидировали майора спецназа ГРУ РФ Павла Штепу.

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