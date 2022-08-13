В Украине ликвидировали командира роты российских танкистов, - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины ликвидировали российского командира роты старшего лейтенанта Ивана Гурина
Об этом сообщил Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.
"Командир танковой роты старший лейтенант Иван Гурин совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризировался", - подчеркнул он.
- 12 августа Анатолий Штефан рассказал, что на войне России против Украины ликвидировали майора спецназа ГРУ РФ Павла Штепу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное