Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Во время войны РФ против Украины ликвидировали командира роты российских снайперов старшего лейтенанта Хачатура Матевосяна", - подчеркнул он.

5 октября Анатолий Штефан писал, что в Украине ликвидировали подполковника и майора российской армии на пенсии Александра Фомичева и Виталия Данчина.

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