В Украине ликвидировали командира роты российских снайперов, - офицер ВСУ Штефан
Во время войны РФ против Украины ликвидировали командира роты российских снайперов старшего лейтенанта Хачатура Матевосяна
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Во время войны РФ против Украины ликвидировали командира роты российских снайперов старшего лейтенанта Хачатура Матевосяна", - подчеркнул он.
- 5 октября Анатолий Штефан писал, что в Украине ликвидировали подполковника и майора российской армии на пенсии Александра Фомичева и Виталия Данчина.
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