В Украине ликвидировали командира роты российских разведчиков, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали командира роты российского разведывательного батальона капитана Евгения Козловского
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме.
"Командир роты разведбата 200-й отдельной мотострелковой бригады капитан Козловский Евгений сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.
- 30 августа Анатолий Штефан сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали командира 1-го армейского корпуса РФ "старшего лейтенанта" Андрея Куприненко из Донецка.
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