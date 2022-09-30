В Украине ликвидировали "командира роты" псевдобригады "Привидение", - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали так называемого командира роты "бригады ЛНР" "Привидение" псевдокапитана Григория Николаева
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Николаев Григорий "Якутик/Якудзик". В бандформировании "Привидение" с 2015 года. С должности снайпера до командира мотострелковой роты, псевдокапитан. Долго бегал, но недавно успешно провел операцию по сворачиванию и организованной опрокидывании с целью наращивания". – подчеркнул он.
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