Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Николаев Григорий "Якутик/Якудзик". В бандформировании "Привидение" с 2015 года. С должности снайпера до командира мотострелковой роты, псевдокапитан. Долго бегал, но недавно успешно провел операцию по сворачиванию и организованной опрокидывании с целью наращивания". – подчеркнул он.

29 сентября военный рассказал, что на войне против Украины ликвидировали двух старших лейтенантов российского ОМОНа Олега Шершнева и Максима Туева.

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